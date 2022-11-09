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Российский регулятор предложил увеличить тарифы на газ в стране

Российский регулятор предложил увеличить тарифы на газ в стране Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) на 8,5% с 1 декабря 2022 года.
В регионе
9 ноября 2022 г. 21:39
Российский регулятор предложил увеличить тарифы на газ в стране

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) на 8,5% с 1 декабря 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте приказа службы.

Уточняется, что изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития РФ, а после этого тарифы не будут изменяться 1,5 года - до 1 июля 2024 года.

ФАС также отметили, что индексация не приведет к снижению спроса на газ, объемы поставок для внутренних потребителей будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации.

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