Российский регулятор предложил увеличить тарифы на газ в стране

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) на 8,5% с 1 декабря 2022 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) на 8,5% с 1 декабря 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте приказа службы.

Уточняется, что изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития РФ, а после этого тарифы не будут изменяться 1,5 года - до 1 июля 2024 года.

ФАС также отметили, что индексация не приведет к снижению спроса на газ, объемы поставок для внутренних потребителей будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации.