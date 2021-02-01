Российский политолог: Войну проиграл не Пашинян, а Армения

"Войну проиграла Армения как государство: ее идеология, армия, экономика, политический строй"

"Войну проиграл не Пашинян и не жена Пашиняна. Войну проиграла Армения как государство: ее идеология, армия, экономика, политический строй - вот кто проиграл войну. Войну проиграла армянская диаспора - оказалась неэффективной". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в своем телеграмм-канале.

"Армянская диаспора в США устроила травлю жены Пашиняна", - напомнил Коротченко, отметив, что армянская диаспора провалилась в своей попытке обеспечить лоббирование интересов Еревана в ходе войны, а теперь свои неудачи пытается выместить на Анне Акопян.

"У них в их проблемах всегда кто-то виноват", - также подчеркнул эксперт.