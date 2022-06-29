Российский политолог прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Прежде чем Финляндии и Швеции стать членами НАТО им предстоит пройти процедуру ратификации.

Решение о полноценном членстве в НАТО Финляндии и Швеции должно пройти процедуру ратификации.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"С российской стороны никаких быстрых действий предприниматься не будет. В любом случае будет проведен анализ с точки зрения угрозы безопасности России и выработаны меры по нейтрализации этих угроз",- заявил политолог.

Коротченко отметил, что Россия ждет принятие новой концепции НАТО: "Мы ждем принятия новой стратегической концепции альянса, где Россия будет обозначена как противник. Далее будут проведены мероприятия по усилению сил НАТО в странах Балтии и Польши", — заключил политолог.