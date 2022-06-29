О нас

Российский политолог прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Российский политолог прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО Прежде чем Финляндии и Швеции стать членами НАТО им предстоит пройти процедуру ратификации.
В регионе
29 июня 2022 г. 16:09
Российский политолог прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Решение о полноценном членстве в НАТО Финляндии и Швеции должно пройти процедуру ратификации.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"С российской стороны никаких быстрых действий предприниматься не будет. В любом случае будет проведен анализ с точки зрения угрозы безопасности России и выработаны меры по нейтрализации этих угроз",- заявил политолог.

Коротченко отметил, что Россия ждет принятие новой концепции НАТО: "Мы ждем принятия новой стратегической концепции альянса, где Россия будет обозначена как противник. Далее будут проведены мероприятия по усилению сил НАТО в странах Балтии и Польши", — заключил политолог.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Russian political scientist comments on Finland, Sweden’s joining NATO
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı politoloq Finlandiya və İsveçin NATO-ya daxil olmasını şərh edib

Экслюзивные новости

Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
28 июня 2022 г. 17:12
Азербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
ФотоАзербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
28 июня 2022 г. 16:20
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
28 июня 2022 г. 14:02
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
28 июня 2022 г. 11:46
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
23 июня 2022 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi