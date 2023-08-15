Российский политолог: Пашинян пытается создать видимость "гуманитарного кризиса"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается создать видимость "гуманитарного кризиса", заявляя о "блокаде" Лачынской дороги, при этом забывая, что есть и дорога через Агдам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается создать видимость "гуманитарного кризиса", заявляя о "блокаде" Лачынской дороги, при этом забывая, что есть и дорога через Агдам.

Об этом российскому бюро Report заявила политолог, заместитель директора института политических исследований Дарья Гревцова.

"Все грузы спокойно можно доставлять в Карабах через Агдам, Азербайджан никогда в этом не отказывал. Но Пашиняну это невыгодно, поэтому он пытается зацепиться за эту ситуацию и поднять шум в прессе, который, скорее всего, никаких конкретных результатов не принесет. Ведь все понимают, что эта территория Азербайджана и контроль над ней принадлежит Азербайджану", - заявила Д. Гревцова.

Политолог отметила, что обращение Армении в Совет Безопасности ООН по поводу ситуации на Лачынской дороге организовано лишь для привлечения к себе внимания зарубежных стран.

"Армения очень хочет привлечь к себе внимание зарубежных стран, поэтому и придумала обратиться в ООН, хотя и понимает наверняка, что реального результата это не принесет, но зато станет хорошей пиар-компанией для самого Пашиняна внутри страны. Также это свидетельство того, как он заботится и о политическом имидже, пытается задействовать все механизмы, и способ демонстрации европейским коллегам, что он больше надеется на их помощь, нежели на помощь Москвы", - заявила эксперт.