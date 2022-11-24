Политолог: Москва должна более жестко реагировать на то, что происходит в Ереване

Россия должна более жестко реагировать на то, что происходит в Ереване, и на то, как себя ведет правительство премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Россия должна более жестко реагировать на то, что происходит в Ереване, и на то, как себя ведет правительство премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом российскому бюро Report заявил политолог Евгений Михайлов, комментируя антироссийский митинг в центре Еревана в день проведения в армянской столице саммита ОДКБ.

"Антироссийский митинг против ОДКБ, который прошел в день саммита, а также факельное шествие, организованное пару недель назад, где Россию называли оккупантом, уже из этого можно сделать выводы, что с Арменией нужно разговаривать по-другому. Тем более уже известно, что Пашинян не подписал декларацию ОДКБ. Это звучит достаточно вызывающе, учитывая, то насколько Армения зависит от России", - заявил эксперт.

"Сейчас Америка не просто так открыла центр подготовки армянских военнослужащих. Европа и США сейчас плотно пытаются влезть в регионы, где у России есть национальные интересы", считает Михайлов.