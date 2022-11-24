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Политолог: Москва должна более жестко реагировать на то, что происходит в Ереване

Политолог: Москва должна более жестко реагировать на то, что происходит в Ереване Россия должна более жестко реагировать на то, что происходит в Ереване, и на то, как себя ведет правительство премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В регионе
24 ноября 2022 г. 16:27
Политолог: Москва должна более жестко реагировать на то, что происходит в Ереване
Евгений Михайлов

Россия должна более жестко реагировать на то, что происходит в Ереване, и на то, как себя ведет правительство премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом российскому бюро Report заявил политолог Евгений Михайлов, комментируя антироссийский митинг в центре Еревана в день проведения в армянской столице саммита ОДКБ.

"Антироссийский митинг против ОДКБ, который прошел в день саммита, а также факельное шествие, организованное пару недель назад, где Россию называли оккупантом, уже из этого можно сделать выводы, что с Арменией нужно разговаривать по-другому. Тем более уже известно, что Пашинян не подписал декларацию ОДКБ. Это звучит достаточно вызывающе, учитывая, то насколько Армения зависит от России", - заявил эксперт.

"Сейчас Америка не просто так открыла центр подготовки армянских военнослужащих. Европа и США сейчас плотно пытаются влезть в регионы, где у России есть национальные интересы", считает Михайлов.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Rəsmi Moskva İrəvanda baş verənlərə daha sərt reaksiya verməlidir”
Версия на английском языке Political scientist: Moscow should react tougher to what is going on in Yerevan

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