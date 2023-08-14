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Российский политолог: Армения пытается сымитировать гуманитарный кризис

Российский политолог: Армения пытается сымитировать гуманитарный кризис Армения пытается сымитировать "гуманитарный кризис", в связи с чем и обратилась в Совет Безопасности ООН, добиваясь принятия антиазербайджанской резолюции.
В регионе
14 августа 2023 г. 14:38
Российский политолог: Армения пытается сымитировать гуманитарный кризис
Сергей Марков

Армения пытается сымитировать "гуманитарный кризис", в связи с чем и обратилась в Совет Безопасности ООН, добиваясь принятия антиазербайджанской резолюции.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По его словам, решение руководства Армении обратиться в СБ ООН является "неверным и хитрым" и исходит из попытки "сымитировать гуманитарный кризис, для того, чтобы спровоцировать более активную позицию своих главных союзников - Евросоюза и Франции".

По мнению эксперта, Армения сама препятствует использованию других маршрутов, таких как дорога “Агдам-Ханкенди”, для доставки грузов в Карабахский регион Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı politoloq: “Ermənistan “humanitar böhranı” imitasiya etməyə çalışır”
Версия на английском языке Armenia trying to simulate humanitarian crisis, Russian expert says

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