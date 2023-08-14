Российский политолог: Армения пытается сымитировать гуманитарный кризис

Армения пытается сымитировать "гуманитарный кризис", в связи с чем и обратилась в Совет Безопасности ООН, добиваясь принятия антиазербайджанской резолюции.

Армения пытается сымитировать "гуманитарный кризис", в связи с чем и обратилась в Совет Безопасности ООН, добиваясь принятия антиазербайджанской резолюции.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По его словам, решение руководства Армении обратиться в СБ ООН является "неверным и хитрым" и исходит из попытки "сымитировать гуманитарный кризис, для того, чтобы спровоцировать более активную позицию своих главных союзников - Евросоюза и Франции".

По мнению эксперта, Армения сама препятствует использованию других маршрутов, таких как дорога “Агдам-Ханкенди”, для доставки грузов в Карабахский регион Азербайджана.