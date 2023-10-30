Российский политолог: Армения лишается выгодных экономических отношений

Учитывая членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, Таможенном союзе и других организациях, мне непонятны действия Армении. Эта страна лишается выгодных экономических отношений, что негативно скажется исключительно на самой Армен

Учитывая членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, Таможенном союзе и других организациях, мне непонятны действия Еревана. Эта страна лишается выгодных экономических отношений, что негативно скажется исключительно на самой Армении и ее имидже.

Об этом сказал в заявлении Report директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев.

По его мнению, то, что Армения отдаляется от России и склоняется к Западу, - это история с негативным оттенком: "Печально, когда между друзьями и союзниками возникает кризис во взаимоотношениях".

Политолог считает полный разрыв отношений Армении с Россией невозможным: "Учитывая очень серьезную экономическую и географическую зависимость Армении от России, полностью разорвать эти отношения невозможно. Однако Пашинян в настоящее время прикладывает огромные усилия для дестабилизации двусторонних отношений. Народ Армении осуждает политику армянского правительства по отношению к России. Тесные культурные связи не позволят нарастанию напряженности во взаимоотношениях двух стран".