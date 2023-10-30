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Российский политолог: Армения лишается выгодных экономических отношений

Российский политолог: Армения лишается выгодных экономических отношений Учитывая членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, Таможенном союзе и других организациях, мне непонятны действия Армении. Эта страна лишается выгодных экономических отношений, что негативно скажется исключительно на самой Армен
В регионе
30 октября 2023 г. 17:29
Российский политолог: Армения лишается выгодных экономических отношений

Учитывая членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, Таможенном союзе и других организациях, мне непонятны действия Еревана. Эта страна лишается выгодных экономических отношений, что негативно скажется исключительно на самой Армении и ее имидже.

Об этом сказал в заявлении Report директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев.

По его мнению, то, что Армения отдаляется от России и склоняется к Западу, - это история с негативным оттенком: "Печально, когда между друзьями и союзниками возникает кризис во взаимоотношениях".

Политолог считает полный разрыв отношений Армении с Россией невозможным: "Учитывая очень серьезную экономическую и географическую зависимость Армении от России, полностью разорвать эти отношения невозможно. Однако Пашинян в настоящее время прикладывает огромные усилия для дестабилизации двусторонних отношений. Народ Армении осуждает политику армянского правительства по отношению к России. Тесные культурные связи не позволят нарастанию напряженности во взаимоотношениях двух стран".

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Версия на английском языке Russian political scientist: Steps taken by Armenia will have negative impact on Armenia itself
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı politoloq: "Ermənistanın atdığı addımlar özünə mənfi təsir göstərəcək"

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