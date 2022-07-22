Российский МИД запретил въезд в страну 39 гражданам Австралии

МИД России запретил въезд в страну 39 гражданам Австралии.

МИД России запретил въезд в страну 39 гражданам Австралии.

Как передает Report, об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу "Закона Магнитского" Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный "стоп-лист" 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве также отметили, что в условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, Москва оставляет за собой "право на дальнейшие контрмеры".