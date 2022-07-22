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Российский МИД запретил въезд в страну 39 гражданам Австралии

Российский МИД запретил въезд в страну 39 гражданам Австралии МИД России запретил въезд в страну 39 гражданам Австралии.
В регионе
22 июля 2022 г. 05:53
Российский МИД запретил въезд в страну 39 гражданам Австралии

МИД России запретил въезд в страну 39 гражданам Австралии.

Как передает Report, об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу "Закона Магнитского" Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный "стоп-лист" 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве также отметили, что в условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, Москва оставляет за собой "право на дальнейшие контрмеры".

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Версия на азербайджанском языке Avstraliyanın 39 vətəndaşının Rusiyaya girişinə qadağa qoyulub

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