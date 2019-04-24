​Российский историк: Революционер Гарегин Нжде - это миф

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Вся биография Гарегина Нжде, которую публикуют армянские пропагандисты - это ложь и фейк.

Как сообщает Report, об этом российский историк, политолог Олег Кузнецов заявил на пресс- конференции, посвященной его расследованию под названием "Мифы биографии Герегина Нжде".

"В рамках расследования в азербайджанских архивах я выявил оригинал Документа обвинительного акта в отношении армянской партии Дашнакцутюн 1911-12 годов. Согласно этим документам Гарегин Нжде не был никаким революционером, каким его представляют миру армянские пропагандисты"-, сказал он.

Историк отметил, что Гарегина Нжде лишь несколько раз привлекали к административной ответственности.

"К примеру, один раз это было в 1908 году по возвращению из Софии, где он учился и жил на деньги известного ювелира Суакиса Суакисяна. Вся ложь про его революционную деятельность нужна для армян с целью придать его личности весомое значение в истории Армении. В частности, из-за того, что он в 1921 году объявил о создании так называемой Республики Горная Армения, которая в какой- то степени затем использовалась для идеалогии сепаратизма в Карабахе"-, отметил Кузнецов.

Историк также подчеркнул, что когда в 1944 году власти Болгарии экстрадировали Гарегина Нжде в СССР, он попытался предложить свою кандидатуру в борьбе против турок. Но большевики затем выяснили, что никакой революционной фигурой Нжде не является, в следствие он не может быть полезным властям в этом вопросе.

"В документе также четко отражено, что партия Дашнакцутюн в 1904 году принимала участие на антироссийской конференции в Париже, финансированием которой занималась Япония. Кроме того, они занимались конкретным рэкетом и грабежом. Дашнаки преследовали цель перестроить Российскую империю"-, подытожил он.