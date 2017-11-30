Российский историк: Армянский терроризм угрожает России

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Россия - первая после Азербайджана страна в ряду потенциальных жертв армянских террористов.

Как передает Report, об этом заявил российский историк Олег Кузнецов на презентации своей книги "История транснационального армянского террора в XX веке" в Баку.

"Какой-либо провокации моя книга не несет. Она просто приоткрывает завесу молчания над серьезной угрозой безопасности России - армянским терроризмом", - заявил О.Кузнецов.

Он указал, что численность армянской диаспоры в России максимальна, поэтому подобная угроза очень высока.

"Россия - первая после Азербайджана в ряду потенциальных жертв армянских террористов", - отметил российский историк, добавив, что сегодня армяне живут по большей части в Ростовской, Краснодарской и Ставропольской областях.

Он указал, что до недавнего времени в Ростовской области все надписи были на армянском языке и только после вмешательства Москвы надписи заменили на русскоязычные.

Говоря о сближении Армении и ЕС, он указал, что сегодня внешние силы посредством Армении пытаются втянуть Россию в войну на Южном Кавказе.

"В случае эскалации карабахского конфликта Россия будет вынуждена выступить на стороне Армении, а Турции - на стороне Азербайджана, что может в дальнейшем привести к включению новых игроков в конфликт. Слава Богу, в России это понимают. Моя монография помогла осознать подобную угрозу в руководстве России", - добавил он.

"Армения - это страна с фашистско-экстремистской идеологий с оголтелым национализмом и шовинизмом", - отметил О.Кузнецов.