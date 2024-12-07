Губернатор Астрахани встретился с главами Астраханского и Азербайджанского деловых центров

Губернатор Астраханской области (РФ) Игорь Бабушкин провел встречу с руководителями расположенного в Баку Астраханского делового центра, и Азербайджанского делового центра в Астрахани.

Губернатор Астраханской области (РФ) Игорь Бабушкин провел встречу с руководителями расположенного в Баку Астраханского делового центра, и Азербайджанского делового центра в Астрахани.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Астрахань24.

Мероприятие прошло в рамках подготовки визита региональной делегации в Баку.

Глава региона отметил, что Азербайджан на протяжении длительного времени остается ключевым партнером Астраханской области. Важную роль в развитии двусторонних отношений играют деловые центры в Астрахани и Баку.

Бабушкин подчеркнул, что деятельность обоих центров направлена на создание благоприятной среды для прямых контактов между деловыми сообществами России и Азербайджана. Также эти центры ежегодно организуют торгово-экономические и гуманитарные мероприятия.

По словам Фуада Гусейнова, возглавляющего Астраханский деловой центр в Баку, в 2024 году центр провел более двадцати деловых мероприятий, включая форумы и выставки. В них приняли участие более десяти тысяч человек.