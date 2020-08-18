Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны вСирии.

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Минобороны России.

Еще двое военнослужащих из России получили ранения. Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что генерал-майора экстренно эвакуировали и оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.