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Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии

Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны вСирии.
В регионе
18 августа 2020 г. 19:47
Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Минобороны России.

Еще двое военнослужащих из России получили ранения. Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что генерал-майора экстренно эвакуировали и оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. 

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