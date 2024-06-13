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Российский эксперт: Заявление Пашиняна - это приговор армянской государственности

Российский эксперт: Заявление Пашиняна - это приговор армянской государственности Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - это приговор армянской государственности.
В регионе
13 июня 2024 г. 13:49
Российский эксперт: Заявление Пашиняна - это приговор армянской государственности

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - это приговор армянской государственности.

Об этом российскому бюро Report заявил политический эксперт Евгений Михайлов.

"В будущем Армения останется один на один со своими проблемами. Я сомневаюсь, что Россия решит спасать это государство", - сказал он.

Михайлов отметил, что Армения предает национальные интересы России и партнеров по ОДКБ:

"Заявления о том, что логическим шагом после заморозки членства будет выход Армении из ОДКБ, является фактически логичным концом двухлетних выступлений против ОДКБ и обвинений организации в нечистоплотности и в том, что она не защитила Армению и прочего. То есть это логичный ход в сторону Запада. Ереван показывает, кого он выбрал, и где правительство Еревана получает основные деньги. Армения тем самым предает национальные интересы России и партнеров по ОДКБ".

По мнению российского эксперта, как только Армения перестала участвовала в заседаниях ОДКБ и определилась с тем, что уже не будет платить взносы, ее надо было коллегиальным решением исключать из организации.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: Nikol Paşinyanın bəyanatı Ermənistan dövlətçiliyi ilə bağlı hökmdür

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