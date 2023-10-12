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Российский эксперт: Все вопросы Карабаха будут регулироваться законодательством Азербайджана

Российский эксперт: Все вопросы Карабаха будут регулироваться законодательством Азербайджана Карабах, это Азербайджан, и все вопросы, которые там будут происходить в дальнейшем, будут регулироваться исключительно законодательством Азербайджана.
В регионе
12 октября 2023 г. 14:22
Российский эксперт: Все вопросы Карабаха будут регулироваться законодательством Азербайджана

Карабах - это Азербайджан, и все, которые там будут происходить в дальнейшем, будут регулироваться исключительно законодательством Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко на онлайн-встрече "Развитие Южного Кавказа после окончательного завершения Карабахского конфликта".

Эксперт отметил, что Ереван занял двуличную позицию: "Мы видим достаточно противоречивую и зачастую двуличную позицию официального Еревана, который, с одной стороны, признает территориальную целостность Азербайджана, с другой стороны, опять же пытается привнести сюда элемент воздействия на ситуацию внешних игроков. Видим абсолютно деструктивную позицию такой страны, как Франция, которая по-прежнему не просто поддерживает Армению, а стремится торпедировать любые мирные и созидательные процессы в регионе Южного Кавказа".

Он также подчеркнул, что попытки, которые предпринимались определенными силами и кругами, чтобы столкнуть лбами Москву и Баку, попытки не увенчались успехом: "Мы только что видели очень интересный формат встречи в Баку секретаря совета безопасности России Николая Патрушева, которого принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, где было констатировано успешное развитие наших взаимоотношений, в том числе по чувствительным вопросам безопасности и взаимодействия специальных служб. Это еще раз показывает уровень политического взаимодействия, который основан на фундаментальном документе декларации о союзническом взаимодействии, подписанном между РФ и Азербайджаном", - сказал политолог.

По словам эксперта, надо исключить любое присутствие в регионе Южного Кавказа иностранных военных контингентов государств, которые не являются участниками происходящих событий: "Нам не нужны здесь липовые миротворческие контингенты Евросоюза, либо НАТО, тем более что юридической базы для их военного присутствия здесь нет".

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Версия на английском языке Russian expert: All issues of Karabakh to be regulated under Azerbaijani legislation
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: “Qarabağla bağlı bütün məsələlər Azərbaycan qanunvericiliyi ilə tənzimlənəcək”

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