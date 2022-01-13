Российский эксперт: Власти Армении боятся любой региональной интеграции

Азербайджан готов строить отношения со всеми странами, включая Армению, после открытия новой главы в истории региона.

Азербайджан готов строить отношения со всеми странами, включая Армению, после открытия новой главы в истории региона.

Об этом российскому бюро Report заявил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог Алексей Фененко.

"Если создать реальную систему транспортных коммуникаций, то появятся сквозные коридоры Север – Юг, которые могут пройти от России в сторону Ирана, а далее к Персидскому заливу. Затем станет вопрос о горизонтальном сообщении от Каспийского до Черного моря, о развитии транспортной системы, что поспособствует разблокировке армяно-турецкой границы", отметил Фененко.

Однако, по его мнению, Армения будет противостоять открытию Зангезурского коридора: "Армянская элита очень боится любой региональной интеграции и вовлеченности своей страны в крупные, интеграционные и региональные проекты. Как только армянскому народу станет понятно, насколько Армения отстала по уровню жизни от Азербайджана и Турции, тогда Ереван задумается над реальной экономической ситуацией и обвинит свое собственное руководство в отсталости своей страны".

По словам эксперта, нынешнее армянское руководство будет любой ценой бойкотировать любые интеграционные проекты, включая развитие дорожно-транспортной сети в рамках Южного Кавказа: "Армянские политики куда больше ориентируют свое общество на подготовку к новой войне, а к развитию общих региональных проектов у них нет ни желания, ни инициативы".