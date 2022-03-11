Российский эксперт: Санкции против России окажут стрессовое воздействие на страны СНГ

Экономические санкции против России не так существенно отразятся на странах СНГ, учитывая, что они направлены именно против РФ. Воздействие на другие страны других будет косвенное из-за достаточно сильной взаимосвязанности экономических систем. В частности, в российское экономическое пространство интегрированы такие страны, как Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан и Узбекистан.
Об этом российскому бюро Report заявил научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.
Караваев рассказал о главных сферах экономики, которые пострадали после введенных Западом санкций: «Главные шоковые удары пришлись по валютным курсам. Это отразится не только на торговле, но и на госконтрактах, поэтому придется делать пересчеты на новые курсы валют», - отметил эксперт.
По словам экономиста, на постсоветском пространстве будет торможение грузопотоков: «Пострадают долгосрочные контракты, что отразится на грузопотоках. Будет торможение грузопотоков на постсоветском пространстве в целом. Непосредственный удар уже ощущает население через валютный курс, а это прямо влияет на переводы денег мигрантами, поэтому объемы переводов будут снижаться».
Караваев предположил, что Россия может ожидать снижение курса доллара: «Курс доллара снизится, но ненамного, а максимум на 10 %».
Он также подчеркнул, что влияние санкций будут ощутимы в течение месяца, так как нужно время, чтобы посчитать потери, ведь Россия не знает каким образом пострадают ее золотовалютные резервы.