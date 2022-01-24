Российский эксперт о предложении Эрдогана стать посредником между Москвой и Киевом

Российский эксперт прокомментировал предложение Эрдогана выступить посредником между Россией и Украиной

Предложение президента Турции выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, а также провести их в Анкаре является правильным и своевременным.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Политолог отметил, что Реджеп Тайип Эргодан, обращаясь к проблематике внутриукраинского урегулирования затрагивает одну из важнейших проблем современной международной политики: "Это проблема волнует очень многих людей, и тот факт, что он пытается внести свой вклад в улучшение отношений, это правильно и хорошо".

По мнению Маркова, президент Турции мог бы предложить посредничество в переговорах между Россией и США: "Москва не считает, что имеет конфликт с Киевом, но у России есть конфликт с США. Если президент Турции предложил бы посредничество в отношении Америки и России, которая была бы принята со стороны Америки, то было бы очень позитивно и конструктивно".

21 января Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выступить посредником в урегулировании отношений между Россией и Украиной. Для урегулирования этого вопроса Эрдоган намерен посетить Украину, а также собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.