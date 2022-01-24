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Российский эксперт о предложении Эрдогана стать посредником между Москвой и Киевом

Российский эксперт о предложении Эрдогана стать посредником между Москвой и Киевом Российский эксперт прокомментировал предложение Эрдогана выступить посредником между Россией и Украиной
В регионе
24 января 2022 г. 11:04
Российский эксперт о предложении Эрдогана стать посредником между Москвой и Киевом

Предложение президента Турции выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, а также провести их в Анкаре является правильным и своевременным.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Политолог отметил, что Реджеп Тайип Эргодан, обращаясь к проблематике внутриукраинского урегулирования затрагивает одну из важнейших проблем современной международной политики: "Это проблема волнует очень многих людей, и тот факт, что он пытается внести свой вклад в улучшение отношений, это правильно и хорошо".

По мнению Маркова, президент Турции мог бы предложить посредничество в переговорах между Россией и США: "Москва не считает, что имеет конфликт с Киевом, но у России есть конфликт с США. Если президент Турции предложил бы посредничество в отношении Америки и России, которая была бы принята со стороны Америки, то было бы очень позитивно и конструктивно".

21 января Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выступить посредником в урегулировании отношений между Россией и Украиной. Для урегулирования этого вопроса Эрдоган намерен посетить Украину, а также собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert Ərdoğanın rəsmi Moskva və Kiyev arasında vasitəçi olmaq təklifini şərh edib
Версия на английском языке Russian expert on Erdogan's proposal to mediate between Moscow and Kyiv

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