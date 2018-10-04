Российский эксперт: Предстоящие парламентские выборы в Армении это фарс

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Армении сегодня доминируют национальный экстремизм, расизм и нацизм в качестве идеологий.

Как передает Report, об этом заявил российский историк и правовед, кандидат исторических наук, профессор Олег Кузнецов на пресс-конференции, комментируя предстоящие в Армении парламентские выборы.

"Ни о каких демократических движениях не может быть и речи. Поле для демократии вытравлено напрочь. К предстоящим выборам необходимо относиться как к фарсу", - заявил О.Кузнецов.

По его словам, существенной альтернативы в идеологическом плане в Армении не существует.