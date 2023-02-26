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Российский эксперт подчеркнул важность проведения кампании "Справедливость Ходжалы"

Российский эксперт подчеркнул важность проведения кампании "Справедливость Ходжалы" "Несущий справедливость обязательно ее донесет до пункта назначения. Цель будет выполнена. Я бы обратил внимание на название мемориального марафона памяти, который продолжается уже много лет по инициативе Баку - "Справедливость Ходжалы". Это не месть кому
В регионе
26 февраля 2023 г. 21:43
Российский эксперт подчеркнул важность проведения кампании Справедливость Ходжалы

"Несущий справедливость обязательно ее донесет до пункта назначения. Цель будет выполнена. Я бы обратил внимание на название мемориального марафона памяти, который продолжается уже много лет по инициативе Баку - "Справедливость Ходжалы". Это не месть кому-то и даже не возмездие, а именно справедливость. Думаю, что эта цель будет достигнута, так как очень многое вложено в этот марафон памяти и многое сделано".

Как сообщает российское бюро Report, об этом на мероприятии, посвященном памяти жертв в Ходжалы в Еврейском музее и центре толерантности в Москве заявил политолог Григорий Трофимчук.

Он обратил внимание, что на мероприятии представлены буклеты, в которых представлены этапы движения "Справедливость Ходжалы". По его словам, благодаря мемориальному марафону удалось выйти на уровень, когда многие страны не просто наслышаны и информированы о том, что произошло в Ходжалы 31 год назад, но и сами многое сделали, чтобы эту информацию распространить.

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