Российский эксперт подчеркнул важность проведения кампании "Справедливость Ходжалы"

"Несущий справедливость обязательно ее донесет до пункта назначения. Цель будет выполнена. Я бы обратил внимание на название мемориального марафона памяти, который продолжается уже много лет по инициативе Баку - "Справедливость Ходжалы". Это не месть кому

"Несущий справедливость обязательно ее донесет до пункта назначения. Цель будет выполнена. Я бы обратил внимание на название мемориального марафона памяти, который продолжается уже много лет по инициативе Баку - "Справедливость Ходжалы". Это не месть кому-то и даже не возмездие, а именно справедливость. Думаю, что эта цель будет достигнута, так как очень многое вложено в этот марафон памяти и многое сделано".

Как сообщает российское бюро Report, об этом на мероприятии, посвященном памяти жертв в Ходжалы в Еврейском музее и центре толерантности в Москве заявил политолог Григорий Трофимчук.

Он обратил внимание, что на мероприятии представлены буклеты, в которых представлены этапы движения "Справедливость Ходжалы". По его словам, благодаря мемориальному марафону удалось выйти на уровень, когда многие страны не просто наслышаны и информированы о том, что произошло в Ходжалы 31 год назад, но и сами многое сделали, чтобы эту информацию распространить.