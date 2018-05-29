Российский эксперт: Пашинян будет проводить антииранскую политику

Алматы. 29 мая. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что нынешняя власть Армении во главе с Николом Пашиняном "прогибается" перед Москвой, они будут проводить антииранскую политику, заявил Report российский общественный деятель, эксперт Максим Шевченко.

"Перспективы такие, что нынешняя власть прогибается перед Москвой, но я думаю, что это будет антииранская политика. Я имею в виду Никола Пашиняна (премьер-министр - ред.), за спиной которого стоят Американо-армянская ассоциация и американские лоббисты, для которых главной задачей является перекрыть армяно-иранскую границу, которая оставалась последней свободной иранской границей, не контролируемой западными спецслужбами", - заявил М.Шевченко.

По его словам, нового премьера в его позиции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта уже поддержали "радикалы-дашнаки", позиция которых по нагорно-карабахскому урегулированию всем известна.

"Первые действия Никола Пашиняна не говорили о миролюбивом настрое", - подчеркнул эксперт.