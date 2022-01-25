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Российский эксперт: Отставка Армена Саркисяна - хороший знак для Азербайджана

Российский эксперт: Отставка Армена Саркисяна - хороший знак для Азербайджана Президент Армении Армен Саркисян решил сам уйти с поста, чтобы не брать на себя ответственность за планируемые Николом Пашиняном шаги.
В регионе
25 января 2022 г. 12:53
Российский эксперт: Отставка Армена Саркисяна - хороший знак для Азербайджана
Сергей Марков

Президент Армении Армен Саркисян решил сам уйти с поста, чтобы не брать на себя ответственность за планируемые Николом Пашиняном шаги.

Об этом российскому бюро Report заявил политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

"По всей видимости, это радикальное улучшение отношений с Азербайджаном и Турцией. Эта отставка - хороший знак для Азербайджана. Пашинян вероятно собирается идти на примирение. В какой-то мере отставку Саркисяна можно считать на победу Азербайджана", - считает эксперт.

Он отметил, что отставка президента Армении произошла в воскресенье очень неожиданно.

По словам Маркова, есть еще одна версия причин отставки Армена Саркисяна: возможно, Пашинян наконец-то добился одобрения Владимира Путина на консолидацию власти в Армении в своих руках.

"Президент России дал добро после того, как Пашинян хорошо вел себя во время операции ОДКБ по помощи президенту Казахстана Токаеву в восстановлении стабильности в стране", считает Марков.

Он отметил, что были сомнения, так как премьер-министр многим рассматривается, как проамериканский политик, который как-то мог подорвать операцию ОДКБ: "В данном случае на Пашиняна легла особая ответственность, потому что чисто случайно оказалось, что именно Армения стала председателем в ОДКБ за несколько дней до начала кровавых беспорядков. Именно Никол Пашинян возглавил совет ОДКБ, и он должен был инициировать эту военную операцию ОДКБ".

Марков подчеркнул, что Н.Пашинян провел все действия в связи с Казахстаном очень четко и под диктовку Москвы. "Именно поэтому он заслужил прощение и ему разрешили привести к консолидации власти , а также сменить президента на лояльного себе", считает российский эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı politoloq: "Armen Sarkisyanın istefası Azərbaycan üçün müsbət haldır"
Версия на английском языке Russian expert: Armen Sarkissian’s resignation - good sign for Azerbaijan

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