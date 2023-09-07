Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными

Отношения между Россией и Арменией остаются достаточно сложными.

Отношения между Россией и Арменией остаются достаточно сложными.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

"Можно вспомнить недавнее интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где он высказал мысль о необходимости ориентироваться на разные центры силы", - заявил он.

По мнению эксперта, проведение совместных военных учений Армении и США были ожидаемы: "Проведение совместных военных учений в Армении с участием американской стороны вряд ли, конечно, вызовет энтузиазм в Москве. И мы видели выражение обеспокоенности в связи с этим со стороны российских официальных лиц". При этом, по его мнению, этот шаг Еревана вряд ли стал сюрпризом для Москвы, поскольку взаимоотношения между США и Арменией в оборонной сфере развивались в том числе, достаточно активно в текущем году.

"И то, что такие учения сейчас пройдут, в принципе, это логичное продолжение выбранной официальным Ереваном линии", - заявил Нейжмаков.