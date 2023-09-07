О нас

Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными

Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными Отношения между Россией и Арменией остаются достаточно сложными.
В регионе
7 сентября 2023 г. 13:28
Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными

Отношения между Россией и Арменией остаются достаточно сложными.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

"Можно вспомнить недавнее интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где он высказал мысль о необходимости ориентироваться на разные центры силы", - заявил он.

По мнению эксперта, проведение совместных военных учений Армении и США были ожидаемы: "Проведение совместных военных учений в Армении с участием американской стороны вряд ли, конечно, вызовет энтузиазм в Москве. И мы видели выражение обеспокоенности в связи с этим со стороны российских официальных лиц". При этом, по его мнению, этот шаг Еревана вряд ли стал сюрпризом для Москвы, поскольку взаимоотношения между США и Арменией в оборонной сфере развивались в том числе, достаточно активно в текущем году.

"И то, что такие учения сейчас пройдут, в принципе, это логичное продолжение выбранной официальным Ереваном линии", - заявил Нейжмаков.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
7 сентября 2023 г. 12:20
В Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
ФотоВ Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
7 сентября 2023 г. 12:05
В Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
ФотоВ Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
7 сентября 2023 г. 10:47
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
7 сентября 2023 г. 10:01
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
7 сентября 2023 г. 09:10
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
6 сентября 2023 г. 20:33
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
6 сентября 2023 г. 19:30
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
6 сентября 2023 г. 15:34
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
6 сентября 2023 г. 13:07
В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли
В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли
6 сентября 2023 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi