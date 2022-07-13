Российский эксперт назвал условие для мира между Анкарой и Ереваном

"Налаживание отношений Еревана с Турцией должны осуществляться в тесной увязке и с вопросами азербайджано-армянского урегулирования"

"Налаживание отношений Армении с Турцией должно осуществляться в тесной увязке и с вопросами азербайджано-армянского урегулирования".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, турецкие власти неоднократно в своих выступлениях обращали внимание армянской стороны, что процесс урегулирования дипломатических отношений между Турцией и Арменией должен быть синхронизирован с Азербайджаном.

Коротченко подчеркнул, что одним из ключевых вопросов является подписание мирного договора на основе пяти базовых принципов, которые были выдвинуты президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: "Основным вопросом является подписание мирного договора на основе пяти принципов, которые были выдвинуты президентом Азербайджана, разблокирование политических и экономических контактов, запуск Зангезурского коридора, что позволит разблокировать коммуникации в регионе, создание транспортного и энергетического коридора, который будет связывать Азербайджан с Нахчыванской автономной республикой, а также демаркация и делимитация границ", — заключил политолог.

По словам российского эксперта, у армянской стороны не должно быть никаких иллюзий, и "все надо реализовывать на базе принципов, которые были объявлены Турцией и Азербайджаном".