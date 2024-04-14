Российский эксперт: Иран атаковал Израиль, чтобы сохранить лицо

Иран совершил атаку на Израиль в ответ на обстрел иранского консульства в Сирии, обострения напряженности на Ближнем Востоке в ближайшее время ожидать не стоит.

Иран совершил атаку на Израиль в ответ на обстрел иранского консульства в Сирии, обострения напряженности на Ближнем Востоке в ближайшее время ожидать не стоит.

Как передает Report , такое мнение выразил в беседе с ТАСС руководитель центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"Никто из участников этого конфликта не заинтересован в большой войне в регионе, которая привела бы к непредсказуемым последствиям. Иран не мог оставить без ответа удар по своему консульству в Сирии, поэтому что-то он обязан был сделать, иначе он предстал бы совершенно безвольным и перед лицом своего населения, и перед лицом всего мусульманского сообщества", - указал он.

Вместе с тем, по словам эксперта, проведенная атака является "максимумом того, что Иран может сделать" в сложившейся ситуации и "на этом он хотел бы остановиться".

"Другое дело, что Израиль будет говорить о том, что это будет требовать уже в свою очередь ответа от Израиля. Но, мне кажется, его тоже будут сдерживать, прежде всего Соединенные Штаты, которым абсолютно не нужна сейчас война, в которую они неизбежно были бы вовлечены, тем более в преддверии уже достаточно близких президентских выборов, - продолжил аналитик. - Вся эта ситуация нанесла бы дополнительный урон шансам президента США Джо Байдена на переизбрание".