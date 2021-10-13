О нас
Report Georgia
Аудио новости

Российский эксперт: Ереван охладил желание России верить им на слово 

Российский эксперт: Ереван охладил желание России верить им на слово  "Попытки Еревана привлечь в миротворческие процессы третьи страны несколько охладили желание России верить на слово. Еревану осталось лишь одно - доказывать лояльность своему гаранту делами. И видимо сейчас в ходе встречи с президентом России Владимиром
В регионе
13 октября 2021 г. 17:18
Российский эксперт: Ереван охладил желание России верить им на слово 

"Попытки Еревана привлечь в миротворческие процессы третьи страны несколько охладили желание России верить на слово. Еревану осталось лишь одно - доказывать лояльность своему гаранту делами. И видимо сейчас в ходе встречи с  президентом России Владимиром Путиным и были озвучены основные условия России, при которых Еревану гарантируется будущее".  

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов, комментируя состоявшуюся накануне в Москве встречу президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна.

Эксперт отметил, что эти условия не связаны с теми договоренностями , которые при посредничестве Москвы были достигнуты в ноябре 2020 года, когда было подписано заявление о прекращении боевых действий между Азербайджаном и Арменией, а также разработана определенная карта для достижения итогового мирного договора при условии полной делимитации и демаркации границ. 

"В ближайшее время мы более подробно узнаем результаты переговоров. Каждая подобная встреча Путина и Пашиняна улучшает понимание Армении в том , что необходимо находить общие знаменатели с соседями и не мечтать о реванше, который приведет к однозначному хаосу в регионе и потере государственности", - добавил он. 

Михайлов считает, что Ереван уже поставлен в те условия , когда достигнутые в ноябре 2020 года договоренности должны быть выполнены в ближайшие месяцы, а то и недели: "Опять же если Ереван вновь не обманет и не начнет свою очередную игру на стороне".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МО: Армяне открыли огонь по гражданской автоколонне, движущейся из Суговушана в Кяльбаджар
ФотоМО: Армяне открыли огонь по гражданской автоколонне, движущейся из Суговушана в Кяльбаджар
13 октября 2021 г. 16:53
Министерства здравоохранения и образования обратились к родителям
Министерства здравоохранения и образования обратились к родителям
13 октября 2021 г. 16:34
Минобороны назвало причину взрывов на полигоне Сейфали
Минобороны назвало причину взрывов на полигоне Сейфали
13 октября 2021 г. 15:47
Президент: Отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля в Карабахе
Президент: Отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля в Карабахе
13 октября 2021 г. 14:05
Ильхам Алиев: Сейчас мы должны смотреть в будущее, так как открыли новые газовые месторождения
Ильхам Алиев: Сейчас мы должны смотреть в будущее, так как открыли новые газовые месторождения
13 октября 2021 г. 13:38
В Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 13:35
Патриарх Кирилл: Сегодняшней диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении станет примером для всех
Патриарх Кирилл: Сегодняшней диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении станет примером для всех
13 октября 2021 г. 12:39
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
13 октября 2021 г. 10:40
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
В Лерике несколько сел отрезаны от районного центра
В Лерике несколько сел отрезаны от районного центра
12 октября 2021 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi