Российский эксперт: Ереван охладил желание России верить им на слово

"Попытки Еревана привлечь в миротворческие процессы третьи страны несколько охладили желание России верить на слово. Еревану осталось лишь одно - доказывать лояльность своему гаранту делами. И видимо сейчас в ходе встречи с президентом России Владимиром

"Попытки Еревана привлечь в миротворческие процессы третьи страны несколько охладили желание России верить на слово. Еревану осталось лишь одно - доказывать лояльность своему гаранту делами. И видимо сейчас в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным и были озвучены основные условия России, при которых Еревану гарантируется будущее".

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов, комментируя состоявшуюся накануне в Москве встречу президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна.

Эксперт отметил, что эти условия не связаны с теми договоренностями , которые при посредничестве Москвы были достигнуты в ноябре 2020 года, когда было подписано заявление о прекращении боевых действий между Азербайджаном и Арменией, а также разработана определенная карта для достижения итогового мирного договора при условии полной делимитации и демаркации границ.

"В ближайшее время мы более подробно узнаем результаты переговоров. Каждая подобная встреча Путина и Пашиняна улучшает понимание Армении в том , что необходимо находить общие знаменатели с соседями и не мечтать о реванше, который приведет к однозначному хаосу в регионе и потере государственности", - добавил он.

Михайлов считает, что Ереван уже поставлен в те условия , когда достигнутые в ноябре 2020 года договоренности должны быть выполнены в ближайшие месяцы, а то и недели: "Опять же если Ереван вновь не обманет и не начнет свою очередную игру на стороне".