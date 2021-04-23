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Российский эксперт: Ереван не контролирует своих силовиков

Российский эксперт: Ереван не контролирует своих силовиков "Зангезурский коридор будет первым большим проектом по полноценному восстановлению коммуникаций на Южном Кавказе"
В регионе
23 апреля 2021 г. 13:47
Российский эксперт: Ереван не контролирует своих силовиков
Андрей Петров

"Зангезурский коридор будет первым большим проектом по полноценному восстановлению коммуникаций в регионе Южного Кавказа. Это станет толчком к разблокированию всех коммуникационных ограничений, которые сегодня есть. Он также будет выгоден и для Армении, поскольку она станет транзитной страной и сможет выручать средства за перевозки". Об этом российскому бюро Report заявил старший аналитик "Вестник Кавказа" Андрей Петров.

Комментируя недавние провокации армянской стороны на армяно-азербайджанской границе, эксперт отметил отсутствие дисциплины среди армянских военнослужащих: "Нет командного состава, которые мог бы за этим следить. Ереван не контролирует своих силовиков, и там большие проблемы с безопасностью. Российские миротворцы там находится как раз для того, чтобы гарантировать, что хоть кто-то с армянской стороны эту безопасность обеспечит".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: "Yerevan hərbçilərinə nəzarət etmir"
Версия на английском языке Russian expert: Yerevan does not control its security forces

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