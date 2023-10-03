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Российский эксперт: Армения хочет угодить Западу, действуя в ущерб национальным интересам РФ

Российский эксперт: Армения хочет угодить Западу, действуя в ущерб национальным интересам РФ Армения хочет угодить Западу, а в результате этого действует в ущерб национальным интересам России.
В регионе
3 октября 2023 г. 15:30
Российский эксперт: Армения хочет угодить Западу, действуя в ущерб национальным интересам РФ

Армения хочет угодить Западу, а в результате этого действует в ущерб национальным интересам России.

Об этом российскому бюро Report заявил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

"В Армении это понимают, но делают выбор видимо с тем учетом, что Москва недостаточно защищает интересы Еревана. Здесь есть много разных моментов. Скорее всего, в Армении также решили, что Россия ослаблена в результате проведения специальной военной операции и санкционного давления", - сказал эксперт.

Перенджиев отметил, что Ереван рассчитывает на защиту Запада: "Нынешнее руководство Армении посчитало, что лучше сейчас закрепляться в западном мире, делать все в угоду Западу и, возможно, он защитит Армению".

При этом эксперт подчеркнул, что Армения - это исторический проект Российской империи: "Армения, как исторический и политический проект создавался в XIX веке Российской империей как ее форпост на Кавказе. И этот политический проект изначально носил антиосманский и антиперсидской характер. Сейчас, конечно, он уже утратил это значение".

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