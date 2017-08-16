Российский экс-министр обвинил главу "Роснефти" и ФСБ в провокации

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил сегодня в Замоскворецком суде, что генерал ФСБ Олег Феоктистов и глава "Роснефти" Игорь Сечин организовали провокацию взятки в отношении него, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Была совершена провокация взятки за счет заведомо ложного доноса Сечина, на основании чего было сфабриковано обвинение, только на его показаниях", - сказал А. Улюкаев.

По его словам, передача суммы была спланирована ФСБ.

"Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в "Роснефть", где передал мне деньги", - добавил экс-министр.

Министр отверг обвинения в получении взятки в 2 млн долларов США.

"Виновным себя не признаю полностью", - сказал А. Улюкаев.