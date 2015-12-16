Российский депутат предложил Центробанку выпускать дырявые рубли

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Чеканить рублевые монеты с отверстием и отказаться от копеек в целях экономии предложил Центробанку заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадим Соловьев. Как передает Report, об этом пишет газета "Известия".

"Прошу вас рассмотреть возможность выпускать монеты номиналом 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей с отверстиями. Также прошу проанализировать, насколько затраты на чеканку копеек соотносятся с практической пользой их применения, и рассмотреть возможность прекратить чеканку монет номиналом ниже 1 рубля", — говорится в письме депутата, направленном в Центробанк России.

По мнению Соловьева, отверстия в монетах помогут сэкономить металл и cделают деньги легко распознаваемыми на ощупь.

Такие уже выпускают в Дании и Норвегии, пояснил депутат.