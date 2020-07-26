Российский бизнесмен армянского происхождения хочет возместить нанесенный азербайджанцам ущерб

Совладелец страховой группы РЕСО, российский бизнесмен армянского происхождения Сергей Саркисов заявил о готовности возместить азербайджанским предпринимателям ущерб, нанесенный вандалами в ходе беспорядков в Москве на фоне эскалации конфликта между Азерб

Совладелец страховой группы РЕСО, российский бизнесмен армянского происхождения Сергей Саркисов заявил о готовности возместить азербайджанским предпринимателям ущерб, нанесенный вандалами в ходе беспорядков в Москве на фоне эскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом пишет РБК со ссылкой на обращение семьи Саркисовых и "Ассамблеи армян".

"Наша семья берет на себя обязательство возместить ущерб, нанесенный собственности азербайджанских бизнесменов армянами, которые в силу глупости или заблуждения полагают что настоящий мужчина - это тот, кто громче кричит или бьет стекла. Для тех, кто забыл, напомню, мужчина - тот, кто, глядя в глаза, дает отпор тем, кто оскорбил его или его семью. Тот, кто защищает свою родину не в гостях, а на земле своих предков. Уверен, что азербайджанские бизнесмены с нами согласны и поступят так же", - приводит издание текст обращения.

Кроме того, Саркисов призвал представителей армянской и азербайджанской диаспор прекратить беспорядки в Москве, а также остановить тех, кто их провоцирует. "Объясните им, что не в традициях наших народов устраивать разборки в доме, в котором вас приняли, дали возможность жить и работать, учиться вашим детям. Я имею в виду Россию. То, что происходит в эти последние дни, - недопустимая форма проявления неблагодарности и неуважения к хозяевам дома", - подчеркнул он.