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Российские войска захватили почти 60% Запорожской области Украины

Российские войска захватили почти 60% Запорожской области Украины По состоянию на июнь 2022 года Запорожская область взята под контроль российскими войсками почти на 60%.
В регионе
6 июня 2022 г. 02:13
Российские войска захватили почти 60% Запорожской области Украины

По состоянию на июнь 2022 года Запорожская область взята под контроль российскими войсками почти на 60%.

Как передает Report, об этом заявляет сайт президента Украины.

Сообщается, что начальник местной областной администрации Александр Старух доложил президенту Владимиру Зеленскому, что почти 60% территории региона временно оккупировала армия РФ, местами продолжаются бои.

По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Противник разрушил 2 701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700.

Тем временем в областном центре созданы гуманитарные центры для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

"Последние 15 дней самое большое количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя", - добавил Старух.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya qoşunları Ukraynanın Zaporojye əyalətinin 60 faizini ələ keçirib

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