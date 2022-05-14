Российские войска захватили еще один украинский город

Российские войска почти взяли под контроль город Рубежное. В то же время в Белогоровке несут все больше потерь, из-за чего целый батальон россиян уже отказался идти в наступление.

Российские войска почти взяли под контроль город Рубежное. В то же время в Белогоровке несут все больше потерь, из-за чего целый батальон россиян уже отказался идти в наступление.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Рубежное, к сожалению, они контролируют почти все - но те окрестности, которые защищают наши нацгвардейцы, они никак третий месяц пройти не могут. Ситуация в самом Рубежном сложная: воды нет, газа нет. Единственное, чем гордятся оккупанты, что они "открыли" нашу больницу, которая стояла закрытой", - заявил он.

Гайдай сообщил, что идут мощные бои на границе с Донецкой областью, россияне пытаются перекрыть трассу со стороны Попасной и Белогоровки.