Российские войска взяли под контроль большую часть Северодонецка

По состоянию на вечер 31 мая 2022 года российские войска контролируют большую часть Северодонецка.

По состоянию на вечер 31 мая российские войска контролируют большую часть Северодонецка.

Как передает Report со ссылкой на Telegram , об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Бои идут внутри города, российские войска, к сожалению, контролируют большую часть города. Но опасения того, что где-то наши военные будут окружены, - такого не произойдет. Есть возможность маневрировать", - отметил он.

По его словам, украинские войска спокойно ведут оборону на тех позициях, которые занимают. Что касается разрушений, то Северодонецк приближается по этому уровню к Рубежному и Попасной: разрушена почти вся критическая инфраструктура, повреждено 90% жилого фонда, из этого более половины не подлежит восстановлению.