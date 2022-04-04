Российские войска выходят из Сумской области Украины

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий известил об активном выходе российских войск с территории области.

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий известил об активном выходе российских войск с территории области.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом он сообщил в видеообращении.

"У нас есть неплохие новости из Сумской области. Российские войска со вчерашнего дня активно начали выход на свою территорию из нашей области. Последние дни мы наблюдали накопление российских войск от Белополья до самого Конотопа. Заходили новые колонны, они окапывались, занимались террором на территории области, в общинах, обстреливали мирных жителей, стреляли по лесам, по домам, на улицах из танков, гранатометов", - рассказал Живицкий.

По его словам, сегодня еще рано говорить об освобождении области, поскольку продолжается зачистка, но техника врага покинула территорию.

"Догоняла наша артиллерия. Они тащили подбитые танки, подбитую технику, как раз все накопление войск было связано с тем, что прикрывали свое "недобитки", - добавил он.