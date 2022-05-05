Российские войска уничтожили пять артиллерийских батарей ВСУ

Российские ВКС за сутки поразили 97 районов сосредоточения живой силы ВСУ и нацбатальонов.
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"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", — сказал он.
Кроме того, отметил Конашенков, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения войск. Уничтожено до 310 противников и 36 единиц вооружения и военной техники.
Помимо этого, ракетными войсками и артиллерий наносились удары по 83 районом скопления живой силы противника, уничтожена батарея РСЗО БМ-21 "Град".
За день системам ПВО удалось сбить шесть БПЛА и два наряда систем залпового огня.