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Российские войска уничтожили пять артиллерийских батарей ВСУ

Российские войска уничтожили пять артиллерийских батарей ВСУ Российские ВКС за сутки поразили 97 районов сосредоточения живой силы ВСУ и нацбатальонов.
В регионе
5 мая 2022 г. 07:13
Российские войска уничтожили пять артиллерийских батарей ВСУ

Российские ВКС за сутки поразили 97 районов сосредоточения живой силы ВСУ и нацбатальонов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", — сказал он.

Кроме того, отметил Конашенков, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения войск. Уничтожено до 310 противников и 36 единиц вооружения и военной техники.

Помимо этого, ракетными войсками и артиллерий наносились удары по 83 районом скопления живой силы противника, уничтожена батарея РСЗО БМ-21 "Град".

За день системам ПВО удалось сбить шесть БПЛА и два наряда систем залпового огня.

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