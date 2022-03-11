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Российские войска с утра атаковали Днепр и Луцк, есть жертвы

Российские войска с утра атаковали Днепр и Луцк, есть жертвы Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о взрывах в стороне аэродрома.
В регионе
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11 марта 2022 г. 09:33
Российские войска с утра атаковали Днепр и Луцк, есть жертвы

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о взрывах в стороне аэродрома.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Взрывы в стороне аэродрома. Всем в укрытие!" - сообщил Полищук.

Также в соцсетях сообщается об обстреле оккупантами Днепра.

Как уточняет ГСЧС в Днепропетровской области, враг нанес три авиаудара по Днепру, предварительно один человек погиб.

"11 марта около 06:10 в Новокодатском районе г. Днепр произошли три авиаудара, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажную обувную фабрику с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Russian troops attack Dnipro and Lutsk, casualties reported

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