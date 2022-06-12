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Российские войска разрушили второй из трех мостов в Северодонецк

Российские войска разрушили второй из трех мостов в Северодонецк Российские войска в Луганской области Украины разрушили уже второй мост между Лисичанском и Северодонецким.
В регионе
12 июня 2022 г. 16:11
Российские войска разрушили второй из трех мостов в Северодонецк

Российские войска в Луганской области Украины разрушили уже второй мост между Лисичанском и Северодонецким.

Как передает Report, об этом заявил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас они массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город, россияне бросают все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк", - подчеркнул Гайдай.

По его словам, следующие два-три дня будут показательными.

Гайдай не исключает наступления на других направлениях, а именно трасса Лисичанск-Бахмут, которую россияне пытаются взять под контроль.

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Версия на английском языке Russian troops destroy second of three bridges to Sievierodonetsk

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