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Российские войска пытаются прорваться в украинский Северодонецк

Российские войска пытаются прорваться в украинский Северодонецк Российские войска атакуют Северодонецк, используют артиллерию и авиацию.
В регионе
27 мая 2022 г. 04:23
Российские войска пытаются прорваться в украинский Северодонецк

Российские войска атакуют Северодонецк, используют артиллерию и авиацию.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Враг наступает в Боровском. Продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, противник пытается прорваться в город. Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией", – написал он в телеграм-канале.

Также Гайдай сообщил, что украинские военные держат оборону в районе Золотого и Катериновки.

"В Тошковке войска РФ подвинулись. Трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не утрачена", - акцентировал он.

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