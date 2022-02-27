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Российские войска прорвались в центр Харькова

Российские войска прорвались в центр Харькова Российским войскам удалось прорваться в Харьков, сейчас продолжаются бои с оккупантами.
В регионе
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27 февраля 2022 г. 10:02
Российские войска прорвались в центр Харькова

Российским войскам удалось прорваться в Харьков, сейчас продолжаются бои с оккупантами.

Как передает Report, об этом написал в своем Телеграме глава областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов.

"Произошел прорыв легкой техники российского врага в Харькове. В том числе и центральная часть города. Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные Силы Украины ликвидируют врага. Гражданское население просим не выходить на улицы города", - написал он.

"Прошу вас - оставайтесь дома. Ситуация в городе очень напряженная", - сообщил мэр города Игорь Терехов.

В сети уже появилось видео с вражеской техникой на территории города. По словам советника главы Министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко, сейчас ведутся уличные бои.

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Версия на английском языке Russian troops enter Ukraine's Kharkiv city
Версия на азербайджанском языке Rusiya qoşunları Xarkovun mərkəzinə giriblər

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