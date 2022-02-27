Российские войска прорвались в центр Харькова

Российским войскам удалось прорваться в Харьков, сейчас продолжаются бои с оккупантами.

Российским войскам удалось прорваться в Харьков, сейчас продолжаются бои с оккупантами.

Как передает Report, об этом написал в своем Телеграме глава областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов.

"Произошел прорыв легкой техники российского врага в Харькове. В том числе и центральная часть города. Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные Силы Украины ликвидируют врага. Гражданское население просим не выходить на улицы города", - написал он.

"Прошу вас - оставайтесь дома. Ситуация в городе очень напряженная", - сообщил мэр города Игорь Терехов.

В сети уже появилось видео с вражеской техникой на территории города. По словам советника главы Министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко, сейчас ведутся уличные бои.