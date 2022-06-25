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Российские войска полностью захватили Северодонецк

Российские войска полностью захватили Северодонецк На данный момент российские военнослужащие полностью захватили и контролируют город Северодонецк. ВСУ отошли на более подготовленные оборонные позиции.
В регионе
25 июня 2022 г. 19:26
Российские войска полностью захватили Северодонецк

На данный момент российские военнослужащие полностью захватили и контролируют город Северодонецк. ВСУ отошли на более подготовленные оборонные позиции.

Как передает Report, об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире информационного телемарафона.

"Город уже полностью под контролем Российской Федерации, они пытаются там наводить свои порядки. Насколько мне известно, назначили какого-то "коменданта", собирают какой-то актив. Ну, видимо, по их мнению, это необходимо делать. С другой точки зрения, город настолько уничтожен, что, честно говоря, людям будет трудно справляться с этой ситуацией. Будем надеяться, что как можно скорее город вернется под контроль Украины", – отметил Стрюк.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya hərbçiləri Severodonetski ələ keçirib

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