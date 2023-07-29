Российские войска обстреляли украинский Днепр, есть пострадавшие

В Днепре во время воздушной тревоги российская ракета попала в жилой дом. В результате атаки пострадали пять человек.

В Днепре во время воздушной тревоги российская ракета попала в жилой дом, в результате чего пострадали пять человек.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление главы МВД Украины Игоря Клименко.

"Подтверждено 5 травмированных лиц в результате российского удара по многоэтажке в Днепре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие - четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка. Всем оказана медицинская помощь без госпитализации.

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Лысак сообщил, что в Днепропетровске в результате ракетного обстрела начался пожар в административном здании.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что от взрыва пострадало здание СБУ.