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Российские войска обстреляли хлебзавод под Киевом, 13 погибших

Российские войска обстреляли хлебзавод под Киевом, 13 погибших Российские войска нанесли авиаудар по ГП "Макаровский хлебозавод", который находится в Макарове.
В регионе
7 марта 2022 г. 19:34
Российские войска обстреляли хлебзавод под Киевом, 13 погибших

Российские войска нанесли авиаудар по ГП "Макаровский хлебозавод", который находится в Макарове.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"7 марта в г. Макаров в результате авиаудара произошло попадание снаряда на территорию ГП "Макаровский хлебозавод" (не эксплуатируется). Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 5 человек и обнаружены тела 13 погибших. По предварительной информации всего находилось на территории завода около 30 человек", - говорится в заявлении ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Kiyevdə çörək zavodu atəşə tutulub, ölənlər var

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