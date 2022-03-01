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В результате удара российских войск по Киевской телебашне погибли пять человек

В результате удара российских войск по Киевской телебашне погибли пять человек В результате нападения на Киевскую телебашню погибли пять человек, еще пятеро пострадали.
В регионе
1 марта 2022 г. 20:50
В результате удара российских войск по Киевской телебашне погибли пять человек

В результате удара российских войск по Киевской телебашне погибли пять человек, еще пятеро пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате обстрела Киевской телебашни в Шевченковском районе пять человек погибли и пять человек получили ранения. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении ГСЧС.

19:45

В результате удара российских войск по Киевской телебашне вещание некоторых телеканалов прекратилось.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что в ближайшие часы вещание части каналов будет восстановлено.

19:28

Российские ВС нанесли удар по Киевской телебашне.

Как передает Report, об этом сообщил в Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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Версия на английском языке Russian troops hit Kyiv TV tower, some TV channels suspend broadcasting

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