В результате удара российских войск по Киевской телебашне погибли пять человек, еще пятеро пострадали.
Как передает Report, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
"В результате обстрела Киевской телебашни в Шевченковском районе пять человек погибли и пять человек получили ранения. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении ГСЧС.
В результате удара российских войск по Киевской телебашне вещание некоторых телеканалов прекратилось.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.
Отмечается, что в ближайшие часы вещание части каналов будет восстановлено.
Российские ВС нанесли удар по Киевской телебашне.
Как передает Report, об этом сообщил в Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.