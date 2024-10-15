Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами

На полигоне "Алагяз" военной базы Южного военного округа Минобороны РФ в Армении начались батальонные тактические учения с боевыми стрельбами.

На полигоне "Алагяз" военной базы Южного военного округа Минобороны РФ в Армении начались батальонные тактические учения с боевыми стрельбами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Посольство России в Армении.

Отмечается, что в ходе учений военнослужащие отрабатывают задачи по организации боя и взаимодействию подразделений, входящих в батальонную тактическую группу.

По информации дипмиссии, на первом этапе учений отработаны такие мероприятия, как приведение в высшую степень боевой готовности, совершение марша в район сосредоточения, развертывание и оборудование командных пунктов, маскировка и размещение техники, организация боевого охранения.