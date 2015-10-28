Российские военные усилили свою базу в Армении новыми беспилотниками

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Минобороны России передало в подразделение российской военной базы в Армении современные российские разведывательные комплексы "Орлан-10". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

"Комплексы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орлан-10" будут выполнять ряд функций при ведении наблюдения за протяженными и локальными объектами в высокогорной местности в интересах разведывательных подразделений, а также при обеспечении занятий по боевой подготовке подразделений военной базы на полигонах "Камхуд" и "Алагяз", — говорится в сообщении.

Сейчас в соединении применяется комплекс "Наводчик-2", который поступил на вооружение еще в 2014 году. В состав комплекса входят беспилотные летательные аппараты "Гранат", "Застава" и "Леер".