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ВСУ: Российские военные сосредоточили свои усилия на окружении Киева

ВСУ: Российские военные сосредоточили свои усилия на окружении Киева В течение текущих суток основные усилия оккупантов из Российской Федерации сосредотачивались на окружении Киева.
В регионе
4 марта 2022 г. 21:34
ВСУ: Российские военные сосредоточили свои усилия на окружении Киева

В течение текущих суток основные усилия оккупантов из Российской Федерации сосредотачивались на окружении Киева.

Как передает Report, об этом говорится в оперативной информации по российскому вторжению, обнародованной Генеральным штабом ВСУ в социальной сети Facebook.

"Основные усилия оккупантов были сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных ими населенных пунктах. Также оккупанты продолжили нанесение ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам. Применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов инфраструктуры и жилых домов", - говорится в сообщении.

На Волынском направлении состояние наших войск без существенных изменений.

При этом, на Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Так, подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах.

Также в районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водной преградой стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

На Слобожанском направлении подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев, успешно осуществляют огневое поражение противника. Так, объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

Кроме того, на Приморском направлении оперативная группировка войск осуществляет прикрытие морского побережья и выполняет задачи по недопущению окружения города Николаев.

Вместе с тем, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины осуществляют отражение воздушных ударов противника. Продолжают ведение систематических боевых действий. В настоящее время российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.

Защитники города Киева продолжают отражение наступления врага, нанесение поражения его наступательным группировкам и удержание определенных рубежей.

"Противник деморализован. Местное население всеми способами показывает, что России здесь не рады. Борьба продолжается по всей стране. Вместе победим!", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın hərbi qüvvələri əsas səylərini Kiyevin mühasirəsinə yönəldib

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