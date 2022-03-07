Российские военные покинули Николаевскую область Украины

Российские десантники были вынуждены покинуть Николаевскую область Украины.

Российские десантники были вынуждены покинуть Николаевскую область Украины.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявляет Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что российские военные бросили технику.

На Луганском направлении украинские воины Объединенных сил стойко удерживают свои позиции, нанося потери врагу.

Отмечается, что на этом направлении ВСУ осуществили несколько успешных контратак.

"В итоге - оккупанты потеряли около 40 человек личного состава, 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик Урал, внедорожник и артиллерийские системы (количество уточняется)", - говорится в сообщении.