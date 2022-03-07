О нас
Аудио новости

Российские военные покинули Николаевскую область Украины

Российские военные покинули Николаевскую область Украины Российские десантники были вынуждены покинуть Николаевскую область Украины.
В регионе
7 марта 2022 г. 03:31
Российские военные покинули Николаевскую область Украины

Российские десантники были вынуждены покинуть Николаевскую область Украины.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявляет Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что российские военные бросили технику.

На Луганском направлении украинские воины Объединенных сил стойко удерживают свои позиции, нанося потери врагу.

Отмечается, что на этом направлении ВСУ осуществили несколько успешных контратак.

"В итоге - оккупанты потеряли около 40 человек личного состава, 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик Урал, внедорожник и артиллерийские системы (количество уточняется)", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya hərbçiləri Ukraynanın Nikolayev vilayətini tərk ediblər, Luqanskda itki veriblər

Самое важное

Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания Ветеран войны
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания "Ветеран войны"
6 марта 2022 г. 19:45
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
6 марта 2022 г. 18:49
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
6 марта 2022 г. 17:35
Осуществляется очередная эвакуация азербайджанцев из Киева
ФотоОсуществляется очередная эвакуация азербайджанцев из Киева
6 марта 2022 г. 14:41
Звучащий в Шуше азан слышен и в Ханкенди
Звучащий в Шуше азан слышен и в Ханкенди
6 марта 2022 г. 13:01
Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме
Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме
5 марта 2022 г. 16:15
Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума
ФотоУровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума
4 марта 2022 г. 19:54
ЕC, IEA рассчитывают за счет других стран сократить зависимость от российского газа
ЕC, IEA рассчитывают за счет других стран сократить зависимость от российского газа
4 марта 2022 г. 17:57
Мевлют Чавушоглу завтра прибудет в Баку
Мевлют Чавушоглу завтра прибудет в Баку
4 марта 2022 г. 16:47
Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме
Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме
4 марта 2022 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi