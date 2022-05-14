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Российские военные отступают на Изюмском направлении

Российские военные отступают на Изюмском направлении Российская армия начала отступление на Изюмском направлении. Оккупанты, находившиеся в Подвысоком, массово передислоцируются в Гороховатку.
В регионе
14 мая 2022 г. 19:07
Российские военные отступают на Изюмском направлении

Российская армия начала отступление на Изюмском направлении. Оккупанты, находившиеся в Подвысоком, массово передислоцируются в Гороховатку.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявляет Боровский поселковый совет.

"Вероятно, это связано с перемещением линии фронта в результате контрнаступления ВСУ: громкие взрывы ночью и утром были слышны со стороны Подвысокого, Бугаевки, Кунье", - говорится в сообщении.

При этом, как добавляют в сельском совете, количество живой силы и техники оккупантов на территории общины постоянно меняется.

"Движение врага происходит в направлении Донбасса, часть вражеских сил затем возвращается через Боровую в направлении Купянска с поврежденной техникой", - констатируют чиновники.

Но часть российских военных и техники все же продолжают концентрироваться в населенных пунктах общины и местных лесах.

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