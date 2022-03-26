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Российские танки вошли в Славутич, похищен мэр города

Российские танки вошли в Славутич, похищен мэр города Российская техника зашла на территорию города-спутника Чернобыля Славутича (Украина).
В регионе
26 марта 2022 г. 12:57
Российские танки вошли в Славутич, похищен мэр города

Российская техника зашла на территорию города-спутника Чернобыля Славутича (Украина).

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, накануне сообщалось об обстрелах города со стороны российских войск, которые, по словам очевидцев, уже проникли в Славутич. Однако было неизвестно, штурмовали ли они здание местных властей.

В соцсети выложили видео с российскими танками. На отснятых очевидцами кадрах слышны звуки выстрелов в сторону людей.

Сотни граждан еще утром вышли на протесты в центр города, развернув большой флаг Украины.

Начальник Киевской ОВ Александр Павлюк утром сообщил о том, что российские войска открыли огонь в воздух и бросают в толпу шумовые гранаты.

Он добавил, что российские военные похитили мэра Юрия Фомичева. Городской совет продолжает свою работу.

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Версия на английском языке Russian tanks enter Slavutych, kidnap city mayor

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