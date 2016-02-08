​Российские спецслужбы задержали членов ИГ, планировавших теракты в Москве и Санкт-Петербурге

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Екатеринбурге семерых членов террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовивших совершить теракты в Москве, Петербурге и Свердловской области.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСБ России.

По данным ФСБ, руководство группой осуществлял член ИГ, прибывший с территории Турции.

В ходе обысков у задержанных выявлена лаборатория по изготовлению взрывных устройств. "В результате проведения обысков по адресам проживания задержанных лиц обнаружена лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ), взрывчатые вещества, электродетонаторы, огнестрельное оружие, гранаты, компоненты СВУ, литература экстремистской направленности", - сообщили в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 205 ("Террористический акт"), ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") и ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение взрывчатых веществ").

Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению преступных связей задержанных.